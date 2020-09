Dele Alli no PSG? Este seria o onze de outro Mundo dos parisienses

Entre as mais variadíssimas entradas e saídas deste mercado de transferências, há sempre mais uma surpresa a cada dia que passa. Depois de ter sido fundamental no estilo de jogo de José Mourinho na última temporada, Dele Alli parece estar mesmo de saída dos spurs. De acordo com a imprensa inglesa, o jovem extremo tem como destino Paris, onde deverá reforçar o atual campeão francês. Veja como poderia ser o onze do PSG caso o internacional inglês se mudasse para os parisienses, numa equipa que poderia valer mais de 604 milhões de euros - de acordo com os valores de mercado disponibilizados pelo 'Transfermarkt'. [Imagens: Reuters e Action Images]