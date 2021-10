Depois do voleibol... o futsal: Rui Costa 'superstar' no Benfica-Leões de Porto Salvo

Rui Costa discursou como novo presidente do Benfica já depois das 5h da manhã. No entanto, a longa madrugada não travou o entusiasmo do Maestro, que durante a tarde deste domingo esteve no Pavilhão da Luz a assistir a jogos das modalidades do clube. Primeiro o voleibol, às 16h00, no qual vibrou com o triunfo suado diante da Fonte do Bastardo , e depois no futsal, para acompanhar a partida com os Leões de Porto Salvo. Aqui, foi muito requisitado pelos adeptos para fotos e autógrafos.