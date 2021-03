Derby County deixa de se ajoelhar antes dos jogos e inicia nova forma de protesto

Este sábado, antes do pontapé de saída para o jogo com o Coventry City, o Derby County decidiu não se juntar ao já tradicional momento em que todos se ajoelham no relvado em protesto contra o racismo, dando início a uma nova fórmula de protesto. Todos juntos, na linha lateral.



Segundo o comunicado do emblema do Championship, esta decisão foi tomada após várias discussões e deve-se ao sentimento de que "o simbólico gesto de ajoelhar não é suficiente". "É preciso fazer muito mais e estamos comprometidos em assumir um papel importante nesta luta", assegura o clube que é treinado por Wayne Rooney, que deixa uma garantia: "Vamos continuar a lutar contra todo o tipo de discriminação. O facto de não nos ajoelharmos não muda a posição do clube nesta matéria".