Desafio Picos do Açor juntou entusiastas do trail e até o sol decidiu marcar presença

Apesar de ter começado sob um nevoeiro bastante cerrado, a quarta edição do Desafio Picos do Açor foi finalmente brindada com a presença do sol, o que permitiu aos mais de 1.500 atletas, provenientes de 19 países (e quatro continentes), uma experiência bem mais agradável pelos sempre belíssimos trilhos da zona da Serra do Açor. Este ano o evento organizado pela Evolução Vertical contou com três provas (32, 18 e 13 quilómetros) e ainda mais uma caminhada.



Fotos: Matias Novo