Descomprimir antes do dérbi: Hjulmand e Gyökeres assistem a jogo de sub-17 na Academia

Em dia de dérbi com o Benfica, Morten Hjulmand e Viktor Gyökeres estiveram na Academia a assistir a um jogo da formação do Sporting. Os dois futebolistas, acompanhados por elementos da equipa técnica de Rúben Amorim, estiveram no encontro dos sub-17 B com "O Elvas" CAD, uma partida da 11.ª jornada do Campeonato Nacional da 2.ª divisão do escalão.