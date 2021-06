«Desculpem se não dá para verem o cérebro nas fotos»: Diana Monteiro sem papas na língua

Diana Monteiro publicou uma nova fotografia no Instagram, em biquíni, com uma mensagem muito aplaudida pelos seus seguidores. "Cada dia que passa percebo mais que as mulheres sentem necessidade de justificar cada coisa que fazem à sociedade e reparo que até quando postam fotos de biquíni sentem que têm de colocar na descrição algo que seja interessante o suficiente para não parecerem fúteis por terem colocado uma foto de biquíni... bom, que se f* a sociedade! Isto é uma foto de biquíni só e apenas, onde me sinto bonita, bronzeada e feliz desculpem se não dá para verem o cérebro nas fotos, o meu e o de todas as mulheres bonitas e confiantes que andam por aí!", escreveu