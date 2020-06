Desenhos, tarjas, fotos e cachecóis: Estádio do Bessa pronto para o regresso da Liga NOS

O Boavista recebe este sábado o Moreirense em duelo da 25.ª jornada da Liga NOS, que marca o regresso das duas equipas à competição após longa paragem devido à pandemia do novo coronavírus. As bancadas do Estádio do Bessa vão estar vazias em termos de público mas têm 'vida' com cachecóis, fotografias, tarjas e desenhos que foram disponibilizados e colocados pelos adeptos boavisteiros.