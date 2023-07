Di María diverte-se na noite de Ibiza

Ángel di María viajou no domingo para a ilha espanhola de Ibiza de forma a gozar os últimos dias de descanso na companhia da família antes do regresso à Luz . Acompanhado pela mulher, Jorgelina, e pelas filhas, Mia e Pia, o extremo argentino encontrou-se também com Paulo Dybala, seu colega na seleção. A dupla esteve ontem à noite - com as respetivas mulheres, Jorgelina e Oriana Sabatini - na discoteca Pacha Ibiza onde atuou o cantor colombiano JBalvin [Fotos Instagram Jorgelina Cardoso]