Um dia depois de ter estado em Rosário para o jogo de despedida de Maxi Rodríguez, Ángel Di María está este domingo na capital argentina para participar no encontro de homenagem a Juan Román Riquelme. O futuro jogador do Benfica já saudou o antigo craque do Boca Juniors e também reencontrou Leandro Paredes, colega de seleção.