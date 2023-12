Dia de treino... com calor: Cristiano Ronaldo e Otávio tiveram um Natal bem diferente na Arábia Saudita

Durante os seus anos de Premier League, Cristiano Ronaldo habituou-se a treinar no período natalício, mas a sensação será certamente bem diferente agora em 2023, mais que não seja por fazê-lo com temperaturas bem mais agradáveis do que os normalmente gélidos invernos ingleses... Foi nestas condições, com sol e clima bastante agradável, que CR7 e o Al Nassr treinaram esta segunda-feira, de olho no jogo grande de terça-feira, diante do Al Ittihad.