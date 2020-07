Diana Monteiro fez anos mas a prenda não foi ela quem a recebeu

"Que viagem louca tem sido a minha vida... já fui tão ingénua, já vivi com medo, já deixei de arriscar em coisas que era boa porque tinha medo de opiniões, já escolhi mal algumas pessoas na minha vida, já andei para a frente e para trás na minha vida profissional...AND GUESS WHAT? Sinto que finalmente estou num bom lugar!!! Estou a fazer música, que é o que mais me dá prazer na vida, e a receber o feedback de tantos de vocês que gostam do que faço, tenho poucas amigas de verdade mas as suficientes para sorrir todos os dias, tenho uma família linda, tenho saúde , e ainda a oportunidade de festejar num lugar maravilhoso como este! Só posso estar grata... sei que ainda tenho muito que lutar para chegar onde quero, e ainda vou dar aquelas cabeçadas típicas da " Diana" mas agora? Estou só a absorver o momento, a viver e a guardar tudo na memória... ITS MY BIRTHDAY": as palavras são de Diana Monteiro que ontem celebrou 37 anos. A foto que ilustra a reflexão da cantora e atriz recebeu grandes elogios e houve quem dissesse que foram os seguidores que receberam a prenda e não a aniversariante [Fotos Instagram Diana Monteiro]