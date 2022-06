Diego Moreira fez tatuagem que marca o dia da estreia na equipa principal do Benfica

Diego Moreira fez uma tatuagem a recordar o dia em que se estreou oficialmente pela principal do Benfica. O extremo, de 17 anos, registou no pescoço uma águia e o número 96, aquele que costuma utilizar enquanto futebolista. Diego Moreira tem agora no pescoço a data '13.05.2022', respeitante ao dia em que cumpriu os primeiros minutos diante do Paços de Ferreira, na Liga Bwin.