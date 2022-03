'Dinastia Félix' para assegurar futuro: as pérolas que o Benfica quer reter

No Benfica Campus há uma geração de jovens que fazem alimentar a esperança da direção que possa dar um grande retorno desportivo e financeiro ao clube da Luz a médio prazo. Trata-se da equipa de juniores e tal fica demonstrado pelo campeonato que está a realizar, sobretudo nesta fase de apuramento de campeão, na qual continua invencível com quatro vitórias e um empate. Ora, entre os jovens jogadores há seis 'pérolas' que as águias pretendem reter para que, no futuro, possam vir a 'dar cartas' pelo clube. (Imagens: SL Benfica, Lusa/EPA, Rui Minderico, José Reis/Movephoto)