Diogo Jota à frente de Mané e Salah na lista dos 20 mais caros da história do Liverpool

O nome Diogo Jota já não era desconhecido para quase nenhum adepto inglês, mas desde o último sábado, dia em que se viu oficializada a saída do extremo português, ex-Wolves, para o Liverpool por uma verba a rondar os 45 milhões de euros, que o jogador anda nas bocas do Mundo. Os valores da transferência do jovem extremo colocam-no, de acordo com valores recolhidos pelo 'Transfermarkt', entre os mais caros da história dos reds, onde também está presente um ex-benfiquista. [Imagens: Reuters e Action Images]