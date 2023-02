Direção do Benfica visitou Câmara Municipal de Bruges

A direção do Benfica visitou esta quarta-feira a Câmara Municipal de Bruges, horas antes do duelo entre o emblema local, o Club Brugge, e os encarnados para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões (jogo arranca a partir das 20 horas e poderá acompanhar em direto). Liderados pelo presidente Rui Costa, representantes das águias estiveram no salão gótico da Câmara e ficaram a conhecer a história da cidade belga. [: SL Benfica]