Do atraso de três horas ao abraço a Luisão: as imagens da apresentação de Otamendi no Benfica

O Benfica apresentou oficialmente, esta terça-feira, Nicolás Otamendi como o novo reforço da equipa até 2023. O defesa-central argentino, que tinha apresentação inicialmente marcada para as 18 horas, viu a cerimónia adiar-se para três horas mais tarde do que previsto devido a uma demora para lá do esperado na troca de documentação entre os dois clubes, como anunciou Rui Costa. Esse e outros momentos, como o abraço a Luisão, que poderá ver nesta fotogaleria. [Imagens: Luís Manuel Neves]