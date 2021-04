A Superliga Europeia foi oficializada domingo pelos 12 fundadores - que ainda esperam por PSG, Bayern e Dortmund -, e vai deixar de fora clubes que fizeram história no futebol do velho continente, pois muitos deles ganharam a Liga dos Campeões. Veja quem são os históricos que não foram contemplados nesta nova liga, num levantamento do jornal Marca.