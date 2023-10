O Benfica defronta esta noite o Estoril, no António Coimbra da Mota (20H30), um jogo da 8.ª jornada da Liga Betclic. Veja acima o onze provável dos encarnados

Do 'bombeiro' Aursnes ao regresso de João Mário: o onze provável do Benfica para o jogo com o Estoril