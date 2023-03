Do FC Porto de 1906/07 ao Celtic de 1967/68: EA Sports FIFA 23 adiciona novos retro kits

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A EA Sports adicionou esta quinta-feira uma série de retro kits para que os fãs possam celebrar, ainda mais, a rica história dos seus clubes favoritos no FIFA 23. Do equipamento usado pelo FC Porto em 1906/07 ao que ficou marcado na história do Celtic em 1967/68, são vários os kits históricos que poderás recordar (e até conhecer) aqui. [Imagens: Direitos Reservados]