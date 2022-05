Do festejo icónico ao beijo na taça: Mourinho em mais uma noite europeia para recordar

José Mourinho conquistou esta quarta-feira o seu quinto grande título europeu de clubes após o apito final em Tirana e não poupou nos festejos. O treinador português da AS Roma reagiu à vitória na Conference League com um festejo que promete ser icónico, chorou, foi levantado por elementos da equipa técnica e jogadores e no final ainda deu um beijo na taça. Estas são as melhores imagens da noite de festa dos italianos em Tirana, Albânia. [Imagens: Reuters e Action Images]