Do hastear da bandeira à exposição das camisolas históricas: Sp. Braga comemora 102 anos

O Sp. Braga deu início, esta quinta-feira, às cerimónias de comemoração dos 102 anos do clube e que se prolongam até ao próximo dia 30, com a Gala Legião de Ouro, no Theatro Circo. Hoje o dia ficou marcado pela cerimónia do hastear da bandeira, na Cidade Desportiva,, e pela abertura da exposição com as camisolas históricas dos guerreiros. [Fotos: Ricardo Jr]