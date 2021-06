O Estádio Olímpico de Roma recebeu a cerimónia de abertura do Euro'2020, que ficou marcada por muita cor, um espetáculo pirotécnico e a atuação do tenor italianao Andrea Bocelli. Fique com as melhores imagens dos momentos que antecederam o jogo inaugural da competição, entre Turquia e Itália . [Imagens: Reuters]