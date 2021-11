O Benfica foi esta terça-feira derrotado pelo Bayern (2-5) na Liga dos Campeões. A imprensa internacional dá especial destaque às exibições de Sané e de Lewandowski, sendo que este último apontou (mais) um hattrick que deixou as águias sem resposta e ajudou os bávaros a garantirem a passagem aos oitavos de final da prova milionária.

Do "Super-Sané" ao final "cruel": a reação da imprensa internacional à derrota do Benfica com o Bayern