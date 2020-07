Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

O Benfica arrancou esta quarta-feira, em Peniche, a preparação para a final da Taça de Portugal. Os encarnados chegaram ao Estádio do Peniche 20 minutos antes da hora do treino marcado para as 11 e, à sua espera, estavam dezenas de adeptos mantidos à distância pelas autoridades de segurança [Fotos: Carlos Barroso]