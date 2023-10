Dolores em lágrimas e Cristianinho equipado à Sporting: as imagens da homenagem a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo foi esta sexta-feira homenageado no Estádio do Dragão, antes do início do Portugal-Eslováquia, pelas 200 internacionalizações pela Seleção Nacional. Durante a transmissão televisiva, é possível ver Dolores Aveiro em lágrimas durante o momento em que o capitão da equipa das quinas recebe uma distinção das mãos do presidente da FPF Fernando Gomes em pleno relvado. Cristianinho surge ao lado de Georgina Rodríguez, companheira de Ronaldo, com a camisola do Sporting que marcou a estreia profissional do pai. [Frames: Sport TV; Imagens: Reuters]