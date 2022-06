Dos teste médicos no Benfica para a igreja: as imagens do casamento de João Mário

João Mário casou-se ontem com Marta Branco Oliveira, mas, apesar da celebração de um evento especial da sua vida, fez questão de marcar presença no primeiro dia de trabalhos da nova temporada. O médio integrou o primeiro grupo de jogadores que esteve no Hospital da Luz, tendo depois passado o resto dia em festa, junto da família e de amigos mais próximos. A cerimónia estava marcada, tendo coincidido com o arranque dos trabalhos. Apesar da data celebrada ontem, hoje o internacional português deslocar-se-á ao Benfica Campus para realizar os testes físicos. Um "compromisso" destacado nas redes sociais do clube da Luz, que partilhou um vídeo com o jogador a fazer exames médicos e depois, já com fato de gala, antes de dar o nó com a sua companheiras desde 2018.