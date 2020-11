Marcar golos na maior competição de clubes europeus não é tarefa fácil, imagine-se estar entre os jogadores com maior média de golos por jogo. O 'Transfermarkt' disponibilizou uma lista com os 50 jogadores com maior número de golos por partida, num ranking que consta com três jogadores bem conhecidos do futebol português. Será que tem mais? [Imagens: Reuters, Action Images, Direitos Reservados e Twitter]