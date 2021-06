É esta a nova camisola do Real Madrid para 2021/22

O Real Madrid desvendou esta terça-feira a camisola principal que vai usar em 2021/22. A acompanhar a habitual cor branca saltam à vista os apontamentos em azul e laranja nas mangas e no decote de uma camisola que tem referências ao estádio Santiago Bernabéu. "O desenho da camisola simboliza ainda a comunidade de adeptos do Real Madrid, representada por um gráfico em espiral inspirado na fonte de Cibeles, palco onde os adeptos festejam os títulos da equipa", pode ler-se no comunicado do clube. Benzema, Marcelo, Marcos Asensio e até Éder Militão foram alguns dos 'modelos' de serviço, numa apresentação que também contou com a presença de jogadoras da equipa de futebol feminino.