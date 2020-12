Em conjunto com o portal FMPortugal , responsável pela pesquisa portuguesa,traz até si uma série de listas nas quais poderá ficar a conhecer um pouco melhor os atributos dos jogadores a atuar em Portugal, mas também dos jogadores nacionais que atuam além fronteiras. Depois de ontem termos apresentado os jovens mais promissores a atuar no nosso país , hoje é dia de trazer os atributos dos jogadores do plantel principal do FC Porto.