Durante anos, Javier Saviola e Pablo Aimar formaram uma das duplas de ataque preferidas do Mundo do futebol, primeiro no River Plate e depois no Benfica. Esta quarta-feira, nas redes sociais, o primeiro partilhou uma foto de ambos uma vez mais juntos e as reações não se fizeram tardar. Roberto Jiménez, Salvio, Javi García, Nuno Gomes ou David Luiz, todos ex-colegas de ambos no Benfica, não deixaram de assinalar o momento, tal como as contas do Benfica e do Museu das águias, que na publicação feita exultaram a forma como ambos jogavam juntos. Bons tempos...