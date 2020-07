"Os 'super onzes' das melhores equipas do Mundo se não tivessem vendido as suas estrelas". Foi desta forma que a 'Marca' lançou a votação a escolha das melhores formações caso tivessem mantido os seus craques nos últimos cinco anos. Benfica e FC Porto estão entre as 23 equipas selecionadas e estes foram os futebolistas que o jornal espanhol escolheu.