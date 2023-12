Eduardo Quaresma em lágrimas após brilhar e assistir Gyökeres: golo acabaria por não contar

A grande surpresa de Rúben Amorim para o onze do Sporting no clássico com o FC Porto, após Coates não constar da ficha de jogo devido a uma lesão, Eduardo Quaresma realizou uma primeira parte soberba pelos leões. Já perto do intervalo, o defesa-central recuperou a bola na ala esquerda, combinou com Morita e cruzou de primeira, com conta, peso e medida, para o 'bis' de Gyökeres. Nos festejos com a equipa na direção das bancadas, Eduardo Quaresma não aguentou a emoção, primeiro num momento particular com Hjulmand e depois já sozinho, quando se dirigia para o seu meio-campo. Na sequência, o árbitro Nuno Almeida acabou por anular o golo ao Sporting após analisar a jogada, por indicação do VAR, devido a uma alegada falta do central sobre João Mário. [Frames: Sport TV]