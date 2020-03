Contratado em cima do fecho do mercado ao Sporting, Bruno Fernandes rapidamente se impôs no futebol inglês e conseguiu aquilo que apenas outros onze jogadores haviam logrado na história da Premier League: vencer o prémio de melhor jogador do mês logo à chegada. O médio português junta-se a um lista restrita na qual constam alguns nomes com história. Saiba quais.