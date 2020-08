Foram divulgadas, esta segunda-feira, as imagens do novo equipamento da seleção italiana de futebol para a nova temporada desportiva. Em comunicado emitido no sítio oficial da 'Squadra Azzurra', surge a explicação histórica para a criação do novo design do manto italiano: a Cultura Renascentista, movimento que se iniciou na Península Itálica no século XIV e que deu origem a novas vertentes de arte naquela época. [Imagens: Nazionale Italiana]