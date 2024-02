Ela disse 'sim': adepto do Marítimo pediu namorada em casamento no relvado e no final houve beijo

Nada melhor do que começar a semana com um momento amoroso! Através das suas redes sociais, o Marítimo partilhou esta segunda-feira as imagens do momento que um sócio e adepto do clube pediu a namorada em namoro no último jogo dos maritimistas em casa. Depois do pedido, houve beijinho e aplausos nas bancadas. [Imagens: CS Marítimo]