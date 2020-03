Eládio Paramés e outros 14 portugueses estão de regresso a Portugal - irão aterrar em Faro durante a tarde -, depois de vários dias retidos na Argélia. Numa altura em que as fronteiras começaram todas a fechar devido a coronavírus, este grupo conseguiu, com a ajuda da embaixada portuguesa, ser repatriado. Pelo meio haverá abastecimento em Málaga. Veja as imagens dos momentos que antecederam a viagem de retorno.