Em Inglaterra já se pensa no Chelsea com Enzo Fernández e João Félix: o onze que deixa os adeptos a sonhar

A imprensa inglesa mostra-se entusiasmada com a possibilidade de Enzo Fernández e João Félix rumarem à Premier League. O jornal 'The Sun' desenhou um onze do Chelsea (um dos interessados nos dois jogadores) com o argentino e com o internacional português - além dos também pretendidos Badiashile e Mac Allister - que certamente arrancou um sorriso ao treinador Graham Potter...