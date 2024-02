Em lágrimas, Taylor Swift beija o namorado depois da final do Super Bowl

Taylor Swift não escondeu a emoção na madrugada desta segunda-feira quando os Kansas City Chiefs, onde atua o namorado, Travis Kelce, se sagraram campeões do Super Bowl ao baterem na final os San Francisco 49ers , por 25-22, após prolongamento. Já depois do apito final, a artista norte-americana, em lágrimas, juntou-se à festa e foi ter com o jogador, de 34 anos, num momento de muita emoção entre ambos. (: USA Today Sports)