Marcus Thuram fez o segundo golo do Borussia Monchengladbach diante do Union Berlin , deu um grito de revolta e em seguida ajoelhou, assim recordando a morte do norte-americano George Floyd , vítima de violência policial nos EUA. Refira-se que o avançado é filho de Lilian Thuram, antigo internacional francês e uma das figuras do mundo do desporto mais ativas na luta contra as desigualdades raciais.