Emiliano Martínez anda com 'Mbappé ao colo': guarda-redes da Argentina não esquece francês nos festejos

Os festejos na Argentina têm primado por uma boa dose de loucura por parte dos adeptos, mas também os jogadores estão a dar por bem passadas as últimas horas. Emiliano Martínez, o guarda-redes da alviceleste, herói nos penáltis diante da França, parece não esquecer Kylian Mbappé, avançado gaulês que converteu os três castigos máximos de que dispôs em Doha. 'Dibu', como é conhecido, foi fotografado com um bebé de plástico ao golo e com uma foto de Mbappé no lugar da cara. Os adeptos fãs do avançado francês, que hoje completa 24 anos, não gostaram da atitude e inundaram o Instagram do guardião argentino com várias ameaças e provocações.