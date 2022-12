E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Emiliano Martínez foi eleito o melhor guarda-redes do Mundial'2022. O guardião argentino, que na final travou um golo quase certo de Muani nos descontos do prolongamento e ainda defendeu um penálti no desempate, recebeu o prémio das mãos de Gianni Infantino e depois reagiu desta forma curiosa...