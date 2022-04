Emoção no último adeus a Melinha: cachecóis, cânticos e potes de fumo na homenagem à adepta do Sp. Braga

Realizaram-se esta tarde as cerimónias fúnebres de Maria Amélia Morais, a popular adepta do Sp. Braga que ficou conhecida como Melinha. Momentos de emoção no último adeus, com vários cachecóis do clube do seu coração a terem sido colocados sobre a urna e com muitos adeptos a entoarem cânticos e a deflagrarem potes de fumo na despedida de um rosto intimamente ligado à história dos guerreiros do Minho. António Salvador, presidente do Sp. Braga, marcou presença nas cerimónias fúnebres, realizadas em Braga. [Fotografias: Ricardo Jr]