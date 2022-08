E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Os instantes seguintes ao apito final do árbitro no V. Guimarães-Hajduk Split foram 'quentinhos', com elementos das duas equipas a envolverem-se numa intensa discussão, que chegou mesmo ao confronto físico. Voaram também cadeiras e outros objetos das bancadas. (fotos: SportTV)