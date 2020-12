Enorme susto na Bundesliga: Mark Uth cai inanimado após choque com adversário

O encontro entre Augsburgo e Schalke 04 ficou este domingo marcado por um momento assustador, quando Mark Uth caiu inanimado no relvado após um choque aéreo com um oponente. Prontamente atendido pelas equipas médicas, o jogador do Schalke 04 foi transportado para o hospital, onde segundo as últimas informações se encontra estável. [Fotos: Reuters]