Uma entrada dura de Pepe - a meias com Bruno Costa - sobre Mkhitaryan originou uma enorme confusão na segunda parte do FC Porto-Roma . Elementos das duas equipas quase chegaram a vias de facto em pleno relvado, com suplentes e membros do staff a terem de entrar em campo para evitar o pior. O jogo esteve parado alguns minutos até que os ânimos acalmassem...