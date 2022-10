A grande novidade no onze do Sporting no jogo de hoje frente ao Santa Clara (15H30) é o regresso de Coates : o capitão jogará no centro da defesa e, à partida, irá render Gonçalo Inácio que desempenhou esta função na Champions. A única dúvida nos leões passa mesmo pelo lado esquerdo onde Nuno Santos e Matheus Reis disputam a vaga. O extremo português parte em vantagem dada a sua apetência ofensiva, e ainda ao facto de ter sido poupado ao intervalo na partida disputada em França. Confira aqui o onze provável dos leões

Entrada direta no onze e uma dúvida do lado esquerdo: o onze provável do Sporting frente ao Santa Clara