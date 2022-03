Decorreu este fim de semana a segunda edição do Povoação Trail, um evento que reuniu na ilha de São Miguel, nos Açores, cerca de 600 atletas, repartidos pelas três provas do programa (50, 24 e 11 quilómetros). Na distância mais longa, David Quelhas e Sónia Túbal venceram, ao passo que na intermédia as vitórias foram para Vítor Costa e Mónica Cardoso.



Foi uma longa jornada de trail, com um dia ensolarado mas com lama, tendo como pano de fundo as sempre deslumbrantes paisagens açorianas, com vista privilegiada para o Oceano Atlântico e ainda com direito a algumas convidadas especiais (leia-se... vacas).



(Fotos: Matias Novo)