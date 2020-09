Entre abraços e sorrisos: as imagens da despedida de Rúben Dias do Benfica

Rúben Dias completou este sábado o último jogo com a camisola do Benfica, na vitória (2-0) diante do Moreirense, em jogo da 2.ª jornada da Liga NOS. No final do encontro, o defesa-central das águias - que está na iminência de reforçar o Manchester Ciy -, em jeito de despedida trocou abraços com alguns companheiros de equipa, com Jorge Jesus, Rui Costa, Paulo Lopes e ainda Tiago Pinto. [Frames BTV e Fotos Miguel Barreira]