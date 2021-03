Entrou aos 62' mas não impediu derrota do Liverpool: as imagens do regresso de Diogo Jota

Diogo Jota voltou esta quinta-feira a jogar pelo Liverpool, algo que não acontecia desde 9 de dezembro, quando se lesionou no joelho em jogo da Champions com o Midtjylland. Esta noite, o internacional português começou no banco diante do Chelsea, entrou aos 62 minutos mas não evitou a derrota do atual campeão inglês frente aos londrinos . [Imagens: Reuters e Lusa/EPA]