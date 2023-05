Equipa campeã nacional feminina recebida na casa do Benfica de Gaia com boa disposição, cerveja e um 'toque clerical'

A vitória do Benfica na casa do Valadares (0-2) confirmou o tricampeonato das águias em futebol feminino. O êxito começou a ser celebrado ainda no relvado mas não muito depois a festa continuou noutra paragem. As benfiquistas foram recebidas na casa do Benfica de Gaia por sorrisos, boa disposição, pedidos de fotos, com cerveja até e, digamos, um 'toque clerical', ou não estivesse um adepto vestido de bispo por perto. [Imagens: Tony Dias/Movephoto]